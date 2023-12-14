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17:08, 14 декабря 2023Путешествия

Путин высказался о желающих переехать в Россию иностранцах

Путин: Россия будет только приветствовать желающих переехать иностранцев
СюжетМинобороны:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov/Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет только приветствовать законопослушных иностранцев, желающих переехать туда жить. Об этом он высказался в ходе прямой линии. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

При этом глава государства подчеркнул, что для осуществления этой цели необходимо выполнить определенные условия и получить гражданство РФ.

Ранее Путин высказался об открытии аэропортов на юге России. Он заявил, что в этом вопросе главное — обеспечить безопасность людей. По словам российского лидера, Минобороны России поручено постоянно анализировать ситуацию с южными авиагаванями.

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      Зарина Дзагоева
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