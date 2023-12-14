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14:05, 14 декабря 2023Путешествия

Путин высказался об открытии аэропортов на юге России

Путин об открытии аэропортов на юге: главное — обеспечить безопасность людей
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе открытия аэропортов на юге России главное — обеспечить безопасность людей. Об этом глава государства высказался в ходе прямой линии. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров. Это касается и аэропорта Краснодара, хотя он далеко от зоны боевых действий», — сказал президент.

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Он подчеркнул, что Минобороны России поручено постоянно анализировать ситуацию с южными авиагаванями. «Если они вот сейчас к этому [открытию аэропорта в Краснодаре] подходят, доложат, тогда будем действовать», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что аэропорт Пашковский в Краснодаре откроют 15 декабря. Авиагавань не работала с 24 февраля 2022 года. Первый после длительного перерыва тестовый полет совершит самолет авиакомпании «Азимут». После известия об открытии аэровокзала спрос на перелеты и бронирование отелей в Краснодарском крае вырос в 3,5 раза.

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      Мария Борисова
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