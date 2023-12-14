Раскрыт простой способ защитить дом и дачу от мышей

Защитить дом и дачу от нашествия грызунов зимой посоветовали с помощью ромашки

Для того чтобы защитить дачу от мышей, необходимо посадить на участке ряд растений, который отпугивает грызунов. Простой способ избавиться от вредителей раскрыла агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По информации эксперта, прогнать мышей с участка можно с помощью ромашки, багульника болотного, донника белого, пижмы и полыни — их понадобится посадить по периметру огорода, а также разложить между грядок. Если стоит цель защитить от вредителей плодовые деревья и кустарники, с задачей эффективно справится томат — для этого необходимо измельчить листья и ботву растения, а затем рассыпать под кустами и деревьями. Кроме того, для защиты дачного дома от грызунов агроном порекомендовала разложить вышеуказанные растения в местах хранения овощей.

В ноябре Коврижных рассказала, что предупредить нашествие мышей в загородном доме зимой поможет мята.

