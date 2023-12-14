Раскрыта цена самой дорогой квартиры-студии в Москве

Стоимость самой дорогой квартиры-студии в Москве оценили в 51 миллион рублей

Цена самой дорогой квартиры-студии в Москве на данный момент составила 51 миллион рублей. Стоимость такого объекта «Ленте.ру» раскрыли эксперты базы недвижимости Restate.

Специалисты уточнили, что в столице для покупки доступны студии ценой более чем в полмиллиарда рублей, однако они являются ими лишь в юридическом смысле, по факту представляют собой квартиры со свободной планировкой. В связи с этим такие объекты не включили в список. Самой дорогой студией площадью до 35 квадратных метров оказался лот, расположенный в премиальном клубном доме на Цветном бульваре, который был построен четыре года назад. Ее метраж составляет 33 «квадрата». Согласно информации из объявления о продаже объекта, отделка «выполнена в современном стиле с элементами парижского шика». Аналитики отметили, что по аналогичной цене для покупки доступны трехкомнатные апартаменты площадью 70 квадратных метров с двумя машино-местами в новом жилом комплексе бизнес-класса, расположенные возле Парка Победы. За тот же 51 миллион рублей можно найти четырехкомнатную квартиру метражом более 100 «квадратов» на Арбате.



Второе место в списке самых дорогих студий Москвы занял объект площадью 32 квадратных метра, находящийся в доме архитектора Щусева, построенного специально для артистов Большого театра. За его покупку нынешний хозяин попросил 40 миллионов рублей. Среди особенностей лота — дизайнерский ремонт в итальянском стиле и близость нескольких станций метро и Большого театра, последний расположен в десяти минутах ходьбы.

Замкнула тройку студия в новостройке за 37,7 миллиона рублей, которую продают по договору переуступки — сдать дом должны через несколько месяцев. Площадь объекта — 31 «квадрат». Одной из особенностей лота является наличие достаточно просторной гардеробной в 3,5 квадратных метра. Помимо этого, жильцам доступны видовая терраса на крыше и фитнес-центр премиум-класса со спа-зоной.

В декабре стало известно, что стоимость аренды самой дорогой «однушки» в центре Москвы оценили в 400 тысяч рублей.