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15:13, 14 декабря 2023Культура

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Режиссера «Барби» Гервиг назначили председателем жюри Каннского кинофестиваля
СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Режиссера фильма «Барби» Грету Гервиг назначили председателем жюри 77-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что кинематографистка стала первой американской женщиной-режиссером, которая возглавит жюри одного из главных киносмотров во всем мире. 40-летняя Гервиг также станет самым молодым председателем жюри Каннского фестиваля с 1966 года — тогда в состав судей входила 31-летняя актриса Софи Лорен.

В следующем году Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

«Я люблю кино: снимать его, ходить на него и говорить о нем. Для синефилов Канны всегда были и остаются вершиной того, каким может быть универсальный язык кино», — сообщила Гервиг, отметив, что она ошеломлена и взволнована своим назначением.

Ранее стало известно, что фильм «Барби» был номинирован в девяти категориях премии «Золотой глобус».

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      Анастасия Астахова
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