Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ расчетом «Торнадо-Г»

МО РФ: РСЗО «Торнадо-Г» уничтожила пункты дислокации ВСУ под Купянском

Российские артиллеристы с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» уничтожили пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Разведка помогла обнаружить пункты дислокации ВСУ и передала сведения реактивному взводу 1-й гвардейской танковой армии, который оперативно ударил по целям, уничтожив до взвода живой силы противника.

«Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили еще одну ПВДшку (пункт временной дислокации — прим. «Ленты.ру»). Рассчитали — достаем. Выпустили еще полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава», — сообщил командир реактивного взвода с позывным «Волга».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков перечислил преимущества РСЗО «Торнадо-Г» перед техникой, имеющийся в распоряжении ВСУ. По его словам, «Торнадо-Г» работают быстрее, чем «Грады», а колесные «Мальвы» позволяют совершать маневры. Реактивные системы залпового огня обеспечивают быстроту действий морской пехоты.