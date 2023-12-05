В России оценили усиление морской пехоты

Военный эксперт Леонков: РСЗО обеспечат быстроту действий морской пехоты

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) обеспечат быстроту действий морской пехоты. Об этом со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова сообщают «Известия».

По его словам, атакующий потенциал соединений должны усиливать новые батальоны и роты, в частности, морская пехота. В этих условиях, как полагает Леонков, морпехам необходимо действовать быстро, что обеспечат РСЗО «Торнадо-Г» и гаубицы «Мальва» на колесном шасси.

Эксперт добавил, что «Торнадо-Г» работают быстрее, чем «Грады», а колесные «Мальвы» позволяют совершать маневры. По его словам, соответствующие вооружения «должны действовать в едином огневом контуре соединения» при поддержке беспилотников.

Ранее издание со ссылкой на источники в Минобороны России сообщило, что дивизии морской пехоты России усилят штурмовиками и артиллерией.