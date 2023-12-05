Морскую пехоту России усилят

«Известия»: дивизии морской пехоты России усилят штурмовиками и артиллерией

Дивизии морской пехоты России станут более универсальными и мобильными. Теперь в каждом батальоне «черных беретов» появится своя десантно-штурмовая рота, а в дивизии — десантно-штурмовой батальон. Об этом во вторник, 5 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По их информации, в составе батальонов морской пехоты будут свои противотанковые подразделения и минометные батареи. При этом по меньшей мере один батальон будет миротворческим.

Кроме того, полки морской пехоты усилят артиллерией и батареями реактивных систем залпового огням (РСЗО) «Торнадо-Г». Сама дивизия морской пехоты получит уникальные гусеничные гаубицы «Мальва».

Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что на российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) начали устанавливать новые боеприпасы.