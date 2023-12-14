Российского композитора экстренно госпитализировали из-за падения

Композитора Юрия Красавина экстренно госпитализировали из-за падения

70-летнего советского и российского композитора Юрия Красавина экстренно госпитализировали из гостиницы «Марриотт», расположенной в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что музыкальный деятель поскользнулся и упал, в результате чего сломал лодыжку. Когда он добрался до своего номера, сотрудники отеля вызвали скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали перелом и увезли композитора в больницу.

Ранее стало известно, что композитора Александру Пахмутову, 94-летнюю вдову лауреата Государственной премии СССР поэта Николая Добронравова, госпитализировали из-за воспаления легких. Отмечалось, что медики стараются сделать все возможное, чтобы исключить риск развития осложнений из-за диагноза.