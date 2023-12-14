Шуфутинский объяснил передвижение на инвалидной коляске

Шуфутинский объяснил, что передвигается на инвалидной коляске из-за боли в спине

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский объяснил, что передвигается на инвалидной коляске из-за боли в спине. Его слова приводит Star Hit.

Музыкант напомнил, что ему 75 лет. «Бывает, что позвоночник болит, если я плохо выспался, неудобно летел. Если мне нужно два километра идти по паркингу, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут. Ничего в этом такого нет. Это не позор», — сказал он, подчеркнув, что при этом может встать и станцевать.

Ранее исполнитель рассказал о любимых местах для отдыха. По словам артиста, он предпочитает немноголюдные и тихие острова — Мальдивы или Сейшелы. Также Шуфутинский отмечал, что не рассматривает в качестве варианта для отдыха ОАЭ.