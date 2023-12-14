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12:55, 14 декабря 2023Экономика

Путин оценил налоговые поступления от новых регионов

Путин: налоговые поступления от новых регионов России составили 170 млрд рублей
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Налоговые поступления в федеральный бюджет от новых регионов России составили 170 миллиардов рублей. Такую оценку президент дал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1»

По словам главы государства, в развитие Донецкой, Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Херсонской и Запорожской областей будет вкладываться триллион рублей ежегодно, так как киевские власти не уделяли этим регионам достаточного внимания. По его словам, субъекты России уже вложили около 150 миллиардов в новые области и планируют вложить еще 100 миллиардов.

С 2024 года Министерство финансов России намерено обязать губернаторов восьми регионов России лично отчитываться за дефицит бюджета. Помимо Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, взять под контроль собираются и новые территории страны — ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Глав регионов обяжут тратить федеральные средства на социальные программы, повышать эффективность бюджетных учреждений, не увеличивать бюрократический аппарат и повышать чиновникам зарплаты выше инфляции. Также власти регионов будут обязаны повысить собираемость доходов. За нарушение обязательств и бездействие будут принимать «меры дисциплинарной ответственности».

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      Вячеслав Агапов
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