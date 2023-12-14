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19:08, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Собчак заявила об отсутствии ненависти россиян к ней

Ведущая Ксения Собчак заявила, что россияне не ненавидят ее

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Журналистка Ксения Собчак комментируя вопрос о ней, который поступил на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, заявила, что россияне не ненавидят ее. На тему отсутствия ненависти она порассуждала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Собчак выложила фото вопроса, поступившего на прямую линию, текст которого гласил: «Когда заслуженно накажут за противоправные действия Ксению Собчак?» По мнению ведущей, с помощью этого вопроса кто-то хотел продемонстрировать президенту, что ее ненавидят.

«Вот только это неправда», — заявила она. По мнению Собчак, своей работой она помогает некоторым любят решать их проблемы, а народная любовь к ней растет.

Ранее Собчак ответила на поступивший на прямую линию вопрос о ней. Она заявила, что ее никогда не накажут, так как она не совершала противоправных действий и не вредила России.

Прямая линия с президентом России проходила в четверг, 14 декабря. Она началась в 12:00 по московскому времени и шла больше четырех часов. Путин прокомментировал более 80 вопросов от граждан и журналистов.

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