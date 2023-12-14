Собчак ответила на поступивший на прямую линию с Путиным вопрос о себе

Ведущая Собчак обнаружила поступивший на прямую линию с Путиным вопрос о себе

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что никогда не вредила России. Таким образом она ответила на обнаруженный вопрос о себе, который поступил на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

«Когда заслуженно накажут за противоправные действия Ксению Собчак и она не сможет навредить России?» — гласил текст сообщения, которое поступило на прямую линию и которое опубликовала ведущая. «Никогда. Потому что Ксения Собчак не совершает противоправных действий и никогда не вредила России. И не навредит», — заверила телеведущая.

В ходе прямой линии Путин заявил, что женщин-военкоров нужно убрать с передовой. Российский лидер признался, что ему «страшно смотреть» на их работу в зоне боевых действий.

Прямая линия с главой страны началась в 12:00 по московскому времени. В этом году она совмещена с итоговой пресс-конференцией. Эта прямая линия стала первой с 2021-го года и 20-й по счету за время президентства Путина.