Путин: руководству каналов нужно убрать с передовой женщин-военкоров

Президент России Владимир Путин призовет телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Особенно девушки прямо на первой линии бегают, надо бы руководству каналов основных сказать, чтобы женщин оттуда убирали, как-то страшно смотреть на это», — заявил президент.

В ходе прямой линии Путин также назвал условия восстановления отношений России с Западом. Глава государства отметил, что оно возможно при условии внутренних изменений в США.

В рамках «Итогов года» президент также оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Путин заявил, что в зоне проведения СВО Вооруженные силы России улучшают свои позиции практически на всей линии боевого соприкосновения.