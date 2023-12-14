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13:01, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Путин призовет телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров

Путин: руководству каналов нужно убрать с передовой женщин-военкоров
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призовет телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Особенно девушки прямо на первой линии бегают, надо бы руководству каналов основных сказать, чтобы женщин оттуда убирали, как-то страшно смотреть на это», — заявил президент.

В ходе прямой линии Путин также назвал условия восстановления отношений России с Западом. Глава государства отметил, что оно возможно при условии внутренних изменений в США.

В рамках «Итогов года» президент также оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Путин заявил, что в зоне проведения СВО Вооруженные силы России улучшают свои позиции практически на всей линии боевого соприкосновения.

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      Олег Давыдов
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