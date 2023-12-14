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14:28, 14 декабря 2023Силовые структуры

Стали известны новые подробности по делу обвиняемой в теракте Треповой

«112»: кроме взрывчатки в статуэтке Татарского был GPS-трекер с прослушкой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стали известны новые подробности по делу обвиняемой в терроризме россиянки Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, следователи узнали, что кроме взрывчатки в статуэтке был установлен автомобильный GPS-трекер с прослушкой. Трепова утверждает, что не знала о прослушке. Отмечается, что Дмитрий Касинцев, который укрывал девушку, узнав о ее поступке, попытался сбежать. Но его остановили в парадной. Во время осмотра квартиры Трепову нашли под белой простыней.

Взрыв в петербургском кафе, во время которого был ликвидирован военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и ранены 52 человека, произошел 2 апреля. После инцидента подозреваемая Трепова укрывалась в квартире Дмитрия Касинцева, с которым познакомилась в тот же день.

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      Екатерина Кашурникова
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