Супруга Щербакова отреагировала на новость о его борьбе с раком

Супруга Бориса Щербакова опровергла информацию о его борьбе с раком

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова, советская и российская актриса Татьяна Бронзова отреагировала на информацию, что звезда кино на протяжении полугода боролся с раком и победил онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

В беседе с журналистами артистка опровергла новость, что ее 74-летний муж вообще болел.

«Какую болезнь? Да вы что!» — отреагировала Бронзова.

Ранее появилась информация, что Борис Щербаков победил рак. По данным Shot, в феврале этого года медики выявили у актера злокачественную опухоль в почке, после чего Щербаков перенес тяжелое хирургическое вмешательство, в ходе которого ему удалили новообразование и пострадавший орган.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра. Сейчас артист продолжает творческую деятельность.