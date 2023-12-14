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10:17, 14 декабря 2023Культура

Супруга Щербакова отреагировала на новость о его борьбе с раком

Супруга Бориса Щербакова опровергла информацию о его борьбе с раком

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова, советская и российская актриса Татьяна Бронзова отреагировала на информацию, что звезда кино на протяжении полугода боролся с раком и победил онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

В беседе с журналистами артистка опровергла новость, что ее 74-летний муж вообще болел.

«Какую болезнь? Да вы что!» — отреагировала Бронзова.

Ранее появилась информация, что Борис Щербаков победил рак. По данным Shot, в феврале этого года медики выявили у актера злокачественную опухоль в почке, после чего Щербаков перенес тяжелое хирургическое вмешательство, в ходе которого ему удалили новообразование и пострадавший орган.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра. Сейчас артист продолжает творческую деятельность.

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      Анастасия Астахова
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