Трамп призвал кандидатов в президенты США пройти тест на умственные способности

Трамп: кандидаты в президенты США должны пройти тест на умственные способности

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что все претенденты на пост американского лидера должны проходить тест на умственные способности. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, нынешний глава Белого дома Джо Байден вряд ли пройдет такую проверку. «Я только что прошел медосмотр . И я сдал когнитивный экзамен , я думаю, что на самом деле, если вы баллотируетесь на пост президента, я думаю, что мы должны делать это», — сказал политик.