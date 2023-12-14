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10:52, 14 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о больших потерях среди украинской пехоты

Украинский военный Гнездилов рассказал о больших потерях 47-й бригады ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

За время контрнаступления 47-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшая на запорожском направлении, была «обескровлена». О потерях в подразделении рассказал украинский военный и ведущий Сергей Гнездилов в подкасте Hromadske, опубликованном на YouTube.

«В какой-то момент, довольно быстро, она стала одной из обескровленных бригад», — сказал он. Он также отметил, что фактически обескровленной оказалась вся пехота ВСУ. По словам Гнездилова, специалисты, которые были полтора года назад, либо ликвидированы, либо демотивированы и «устали от войны».

Собеседник ведущего штурмовик 47-й бригады ВСУ Алексей Назаренко отметил, что в ходе контрнаступления украинская армия несла большие потери из-за мин и российских обстрелов, а также назвал контрнаступление «тремя месяцами мясокомбината». В том числе провал контрнаступления военнослужащий объяснил недооценкой Российской армии «по всем моментам, какие только есть».

Ранее стало известно о подрыве трех военнослужащих в результате использования некачественного снаряда для миномета. Боеприпас разорвался в стволе орудия, уничтожив орудийный расчет ВСУ в районе Червоной Дибровы.

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      Александр Курбатов
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