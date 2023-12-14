В ЛНР сообщили о гибели бойцов ВСУ при попытке выстрелить из миномета
Три бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке выстрелить из миномета некачественным боеприпасом. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его словам, в ходе аэроразведки российские военные выявили украинский минометный расчет в районе Червоной Дибровы. «Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120-миллиметрового миномета взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал Марочко.
Он также отметил, что при изучении кадров с российского БПЛА было установлено, что украинские боеприпасы имели следы ржавчины. По словам Марочко, ВСУ использовали мины с истекшим сроком годности либо хранили их с нарушениями.
Ранее сообщалось, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за снарядного голода. Военнослужащие должны были атаковать российскую колонну на северном фланге Авдеевки, но не смогли этого сделать.