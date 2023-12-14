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08:30, 14 декабря 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о гибели бойцов ВСУ при попытке выстрелить из миномета

Марочко: бойцы ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Три бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке выстрелить из миномета некачественным боеприпасом. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе аэроразведки российские военные выявили украинский минометный расчет в районе Червоной Дибровы. «Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120-миллиметрового миномета взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал Марочко.

Он также отметил, что при изучении кадров с российского БПЛА было установлено, что украинские боеприпасы имели следы ржавчины. По словам Марочко, ВСУ использовали мины с истекшим сроком годности либо хранили их с нарушениями.

Ранее сообщалось, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за снарядного голода. Военнослужащие должны были атаковать российскую колонну на северном фланге Авдеевки, но не смогли этого сделать.

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