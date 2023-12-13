MWM: 47-я механизированная бригада ВСУ окружена и страдает от снарядного голода

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) окружена и страдает от снарядного голода. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По данным издания, подразделение ВСУ оказалось в разгромном положении из-за нехватки боеприпасов. Военнослужащие должны были атаковать российскую колонну до ее соединения со штурмовой пехотой на северном фланге Авдеевки, однако не смогли этого сделать.

Кроме того, военнослужащие отмечают низкое качество поставляемых из Евросоюза (ЕС) боеприпасов. Так, вооружения, производимые в Евросоюзе, зачастую оказываются бесполезными на поле боя. Особенно сильно критике подвергается итальянское оборудование. В то же время, бойцы отмечают, что техника, унаследованная от Советского союза, а также поставленная из США, была намного надежнее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тупик на фронте обусловлен началом зимы. Так он отреагировал на слова главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что украинские войска не смогут добиться прорыва.