Зеленский оправдал приходом зимы тупик в конфликте, о котором говорил Залужный

Владимир Зеленский оправдал приходом зимы тупик в конфликте, о котором ранее говорил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Его цитирует РИА Новости.

«Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные. (...) Зимой все замедляется», — сказал он.

В начале ноября Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик. По его мнению, войска республики не смогут добиться прорыва. Как сообщалось, это стало причиной разногласий между главкомом ВСУ и Зеленским.

13 декабря украинский лидер на пресс-конференции в Осло повторно солгал, что Россия за год не заняла ни одного села. До этого Зеленский сделал такое же заявление в интервью американскому телеканалу Fox News. При этом 1 декабря политик признал провал украинского контрнаступления.