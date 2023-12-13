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17:02, 13 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский оправдал тупик в конфликте погодой

Зеленский оправдал приходом зимы тупик в конфликте, о котором говорил Залужный

Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский оправдал приходом зимы тупик в конфликте, о котором ранее говорил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Его цитирует РИА Новости.

«Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные. (...) Зимой все замедляется», — сказал он.

В начале ноября Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик. По его мнению, войска республики не смогут добиться прорыва. Как сообщалось, это стало причиной разногласий между главкомом ВСУ и Зеленским.

13 декабря украинский лидер на пресс-конференции в Осло повторно солгал, что Россия за год не заняла ни одного села. До этого Зеленский сделал такое же заявление в интервью американскому телеканалу Fox News. При этом 1 декабря политик признал провал украинского контрнаступления.

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      Кристина Есикова
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