Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 13 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский повторно солгал об успехах Украины на поле боя

Зеленский солгал о том, что Россия за год не заняла ни одного села

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский повторно солгал о том, что Россия за год не заняла ни одного села. О вымышленных успехах Украины на поле боя он рассказал на пресс-конференции в Осло, передает ТАСС.

«В этом году у России не было ни одной победы. Они ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города», — заявил политик.

До этого президент Украины сделал такое же заявление в интервью американскому телеканалу Fox News. Однако журналисты отметили, что высказывание главы государства не соответствует реальному положению дел. Например, в мае 2023 года российской армией был взят город Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее стало известно, что визит Владимира Зеленского в конгресс США завершился провалом. Несмотря на просьбы о дополнительном финансировании Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

      Путин определил чрезвычайный план России

      Россиянам рассказали о способе сэкономить на ОСАГО

      Шольц рассказал о системе ПВО для Украины

      Полицейский и росгвардеец спасали тонущих детей и провалились под лед

      Российский подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал

      Экс-депутат Госдумы опроверг сообщения об отношениях дочери с Крузом

      Популярный комик описал участие в шоу на ТНТ словами «невнятное мясо было»

      Выбирающим между арендой и покупкой жилья россиянам дали совет

      Аналитик допустил новый скачок курса доллара к концу года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости