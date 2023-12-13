Зеленский солгал о том, что Россия за год не заняла ни одного села

Президент Украины Владимир Зеленский повторно солгал о том, что Россия за год не заняла ни одного села. О вымышленных успехах Украины на поле боя он рассказал на пресс-конференции в Осло, передает ТАСС.

«В этом году у России не было ни одной победы. Они ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города», — заявил политик.

До этого президент Украины сделал такое же заявление в интервью американскому телеканалу Fox News. Однако журналисты отметили, что высказывание главы государства не соответствует реальному положению дел. Например, в мае 2023 года российской армией был взят город Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее стало известно, что визит Владимира Зеленского в конгресс США завершился провалом. Несмотря на просьбы о дополнительном финансировании Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.