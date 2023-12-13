Зеленского подловили на лжи об успехах Российской армии на Украине. Что он сказал не так?

Зеленский заявил американцам, что ВС РФ не заняли ни одного поселка за 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу Fox News, что российским войскам не удалось занять «ни одного украинского поселка» в течение этого года. Однако журналисты отметили, что это заявление не соответствует действительности.

Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года. Владимир Зеленский президент Украины

Украина потеряла важный город на артемовском направлении

Зеленский оказался не прав, потому что Российская армия добилась успеха на артемовском направлении. 21 мая Минобороны России заявило о взятии Артемовска (украинское название — Бахмут). В городе отрабатывали штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре. О «юридическом» взятии Артемовска объявляли еще 2 апреля 2023 года, когда флаг России был поднят над зданием городской администрации.

224 дня продолжалось сражение за Артемовск

При этом еще в ноябре украинская сторона опровергла утрату полного контроля над городом. Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют «инфраструктурные и промышленные объекты» в районе многоэтажки «Самолет».

Фото: Leah Millis / Reuters

На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на нескольких направлениях

11 декабря Маляр заявила, что ВСУ находятся в сложной ситуации на пяти направлениях на востоке. По ее словам, напряженная для ВСУ ситуация складывается на купянском, краснолиманском, артемовском, марьинском и авдеевском направлениях, где в настоящий момент идут активные боевые действия.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тем временем командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что российские военные продолжают наступление по всему фронту. По его словам, вместе с украинскими военными, которые командуют боевыми действиями в восточном направлении, он детально проанализировал обстановку, рассмотрел варианты дальнейших мер. «Враг не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту», — указал генерал.

Ранее Зеленский заявлял, что Россия не остановит свои действия и продолжит наступление. По его мнению, у Москвы нет страха противостояния со всем миром. Политик предположил, что Россия продолжит вести боевые действия до тех пор, пока США и Китай не призовут ее вывести военных из страны.