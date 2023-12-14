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11:54, 14 декабря 2023Бывший СССР

Киргизия заявила о намерениях укреплять отношения с США

Премьер Жапаров: Киргизия намерена укреплять отношения с США

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Власти Киргизии намерены укреплять отношения с США. Об этом заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров на встрече с послом США в Бишкеке Лесли Вигери. Его слова со ссылкой на пресс-службу главы кабинета министров приводит РИА Новости.

Участники встречи отметили активизацию сотрудничества двух стран по итогам этого года, в частности визиты на высшем уровне и саммит Центральная Азия — США. Стороны также обсудили возможности развития сотрудничества в экономической и культурно-образовательной сферах в 2024 году и обсудили вопросы взаимодействия в сфере зеленой энергетики и климатической повестки.

«В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол подтвердил готовность поддержки по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Он высоко оценил встречу глав двух государств в рамках саммита Центральная Азия — США, выразив надежду, что она придаст импульс укреплению и продвижению кыргызско-американских отношений», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Киргизия начнет производить военную технику из российских запчастей и комплектующих. Производство организуют на центральной базе по ремонту вооружения в киргизском городе Балыкчи.

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      Александр Курбатов
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