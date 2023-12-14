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19:10, 14 декабря 2023Мир

В Дании задержали связанных с ХАМАС террористов

В Дании задержали семерых подозреваемых, готовивших теракты и связанных с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / Reuters

Правоохранительные органы Дании задержали семерых подозреваемых, готовивших теракты и связанных с ХАМАС. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«После ускоренного и всестороннего расследования службы безопасности и правоохранительные органы Дании арестовали семерых террористов, действовавших от имени террористической организации ХАМАС», — говорится в пресс-релизе от имени израильской разведывательной службы «Моссад» и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).

В документе отмечается, что задержанные террористы готовили нападение на гражданских лиц. Израильские правоохранители поблагодарили своих датских коллег за «их успешную контртеррористическую операцию, кульминацией которой стали сегодняшние аресты и разоблачение проникновения инфраструктуры ХАМАС в Европу».

Ранее глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил о планах уничтожить всех членов палестинского радикального движения ХАМАС по всему миру. Он пообещал, что все бойцы ХАМАС будут ликвидированы, даже если это займет несколько лет.

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      Глеб Бажуткин
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