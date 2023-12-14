В Москве резко подорожала аренда жилья

Аренда трехкомнатных квартир в Москве подорожала на 36 процентов

С начала года аренда жилья в Москве и области резко подорожала. Об этом говорится в исследовании аналитиков агентства «Яндекс Аренда», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В старых границах Москвы сильнее всего с января по ноябрь выросли цены на аренду трехкомнатных квартир — прирост составил 36 процентов, до 150 тысяч рублей в среднем. В то же время студии и двухкомнатные квартиры подорожали на 23 процента, до 65 и 80 тысяч рублей соответственно, а однокомнатные квартиры — на 22 процента, до 55 тысяч рублей.

В Новой Москве наиболее заметно выросла стоимость аренды «однушек» — на 28 процентов, до 44,9 тысячи рублей. Съемные «трешки» подорожали на 25 процентов, до 75 тысяч, а студии — на 21 процент, до 37 тысяч. «Двушки» можно арендовать по прежней цене в 50 тысяч рублей.

В целом по Московской области лидером роста стоимости аренды оказались трехкомнатные объекты, подорожавшие на 17 процентов, до 55 тысяч рублей. Съемные студии и однокомнатные квартиры выросли в цене на 11 и 10 процентов, до 30 и 32 тысяч рублей соответственно. Менее заметно подорожали «двушки» — на пять процентов, до 40 тысяч рублей.

Отмечается, что аренда московского жилья начала стремительно дорожать с лета 2023 года. В период с июля по ноябрь средняя цена выросла на 36 процентов. Эксперты связывают это с резким увеличением спроса на долгосрочную аренду.

Ранее стало известно, что аренда самого дорогого однокомнатного жилья в центре Москвы обойдется в 400 тысяч рублей.