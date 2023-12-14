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10:46, 14 декабря 2023Россия

В российском регионе перевернулся микроавтобус со школьниками

На Ставрополье перевернулся микроавтобус со школьниками, никто не пострадал

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ставропольском крае перевернулся микроавтобус, внутри которого находились школьники. Об этом сообщила Госавтоинспекция российского региона в Telegram-канале.

В салоне транспортного средства, которое следовало по маршруту Рыздвяный — Казинка, находились девять детей в возрасте от 14 до 16 лет, их сопровождали двое взрослых. Подростки ехали на спортивные соревнования, никто не пострадал.

Предварительно, водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. После аварии правоохранители начали проверку.

Ранее в Приморском крае автобус со школьниками попал в аварию. Автобус вез 21 школьника и одного сопровождающего с экскурсии из Владивостока. Предварительно, водитель автобуса не уступил дорогу легковому автомобилю, из-за чего столкнулся с ним и опрокинулся.

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      Анастасия Шейкина
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