В Швеции заявили о худшей со Второй мировой войны ситуации с безопасностью

Премьер Кристерссон: Швеция находится в худшей ситуации с безопасностью

Швеция находится в худшей ситуации с безопасностью со времен Второй мировой войны из-за внешних вызовов и деятельности преступных группировок внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Financial Times (FT).

«Я полностью понимаю, что существует обеспокоенность в связи с тем, что эти банды могут просто слоняться повсюду (...) Но мы очень, очень тверды: мы выиграем эту битву», — отметил политик.

Как подчеркивает издание, премьер считает именно внутренние вызовы главной проблемой безопасности страны. Также он сослался на якобы существующую угрозу со стороны России.

Ранее стало известно, что ситуация в секторе Газа осложняет одобрение Турцией заявки Швеции на членство в НАТО и вступлении страны в альянс. В частности, конфликт сорвал сделку и нанес удар доверию между Турцией и США. Данный фактор негативно влияет на расширение Североатлантического альянса.