Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 14 декабря 2023Мир

В Швеции заявили о худшей со Второй мировой войны ситуации с безопасностью

Премьер Кристерссон: Швеция находится в худшей ситуации с безопасностью

Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

Швеция находится в худшей ситуации с безопасностью со времен Второй мировой войны из-за внешних вызовов и деятельности преступных группировок внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Financial Times (FT).

«Я полностью понимаю, что существует обеспокоенность в связи с тем, что эти банды могут просто слоняться повсюду (...) Но мы очень, очень тверды: мы выиграем эту битву», — отметил политик.

Как подчеркивает издание, премьер считает именно внутренние вызовы главной проблемой безопасности страны. Также он сослался на якобы существующую угрозу со стороны России.

Ранее стало известно, что ситуация в секторе Газа осложняет одобрение Турцией заявки Швеции на членство в НАТО и вступлении страны в альянс. В частности, конфликт сорвал сделку и нанес удар доверию между Турцией и США. Данный фактор негативно влияет на расширение Североатлантического альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО сочли поводом для открытого столкновения с Россией. Когда Киев начнет применять истребители?

      Российского композитора экстренно госпитализировали из-за падения

      Частную миссию с выходом в открытый космос перенесли

      В России нашли способ сделать автомобили дешевле

      Экс-премьер Украины призвала кредиторов списать долги Киева

      Молдавия заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС

      Москву накроет самый сильный более чем за полвека снегопад из-за «Вани»

      Названа причина падения промышленного производства в Европе

      Ида Галич показала фигуру в трусах

      В консульском отделе России в США сократят 40 процентов штата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости