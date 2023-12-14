В Союзе журналистов оценили призыв Путина убрать женщин-военкоров с передовой

Глава СЖР Соловьев: невозможно остановить женщин, которые хотят стать военкорами

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в ответ на призыв президента Владимира Путина убрать женщин с передовой заявил, что невозможно остановить девушек, которые хотят стать военкорами. Его слова передает Daily Storm.

«У меня сердце, как и у президента, сжимается, когда вижу таких красавиц в бронежилетах, касках, лезущих в самое пекло. Это страшно», — сказал глава СЖР.

По мнению Соловьева, мужчинам привычнее работать в зоне боевых действий, особенно тем, кто прошел армию. «Но, думаю, остановить их [женщин] невозможно», — оценил глава СЖР призыв президента убрать девушек-военкоров с передовой.

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Владимир Путин призвал телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров. «Надо бы руководству каналов основных сказать, чтобы женщин оттуда убирали», — заявил президент. Глава государства отметил, что «страшно смотреть» на работу военных корреспондентов-женщин в зоне боевых действий.