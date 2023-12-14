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15:40, 14 декабря 2023Россия

В Госдуме ответили на вопрос о 13-й пенсии с пресс-конференции Путина

Депутат Бессараб назвала невозможной 13-ю пенсию в России
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Выплата 13-й пенсии на Новый год в России на данный момент невозможна из-за особенностей формирования этих выплат. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, отвечая на вопрос, который появился на экране во время пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«У нас солидарная система. Каждый работающий человек из своей зарплаты перечисляет страховые взносы, которые идут на пенсионное обеспечение. Если у нас нет 13-й зарплаты, то сложно насобирать и на 13-ю пенсию. Тем более, 13-я зарплата — это простонародное выражение, на самом деле, это годовая премия», — сказала Бессараб.

Депутат объяснила, что 13-я зарплата выплачивается из прибыли, полученной сверх норматива. Но у пенсионного фонда нет соответствующего дохода, потому и праздничная выплата невозможна.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает, что грядущая индексация пенсий окажется не ниже инфляции. С 1 января следующего года выплаты должны поднять более чем 32 миллионам неработающих граждан на пенсии.

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      Наталия Белова
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