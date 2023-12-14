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16:42, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач назвала разрушающие зубы продукты

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Стоматолог-ортодонт Мария Михайлова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявила, что маринованные огурцы разрушают зубную эмаль. Выпуск, где специалист перечислила вредные для зубов продукты, доступен на платформе «Смотрим».

Одним из таких продуктов Михайлова считает иван-чай. По ее словам, в напитке содержатся вещества танины, окрашивающие эмаль в коричневый цвет. Врач отметила, что их в иван-чае содержится больше, чем в черном чае или кофе.

Другим опасным для зубов продуктом специалистка назвала маринованные огурцы. Содержащийся в них уксус приводит к эрозии эмали. Она рекомендовала есть в день не больше одного маринованного огурца. После такого продукта необходимо прополоскать рот или почистить зубы, добавила Михайлова.

Третьим продуктом, по словам стоматолога, являются козинаки. Михайлова предупредила, что они могут привести к возникновению кариеса. Кроме того, козинаки травмируют эмаль зубов. Врач посоветовала россиянам исключить этот продукт из рациона.

Ранее врач Сергей Агапкин заявил, что гранатовый сок вредит зубам. Он объяснил, что напиток содержит органические кислоты, которые разрушают зубную эмаль.

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      Мария Большакова
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