Врач назвал разрушающий зубы напиток

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что употребление гранатового сока вредит зубам. Выпуск, в котором он назвал разрушающий зубы напиток, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли гранатовый сок вредит зубной эмали, предположила, что напиток не обладает таким свойством. Врач не согласился с утверждением женщины. «Гранатовый сок содержит много органических кислот — они эмаль разрушают», — отметил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о гранатовом соке. Доктор заявил, что этот напиток почти не повышает уровень гемоглобина в крови. Как уточнил медик, хотя этот напиток и содержит железо, при его употреблении оно усваивается плохо.

До этого Агапкин назвал россиянам напиток, который укрепляет иммунитет. Врач заявил, что таким действием обладает березовый сок.