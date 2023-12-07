Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:13, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач назвал разрушающий зубы напиток

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что употребление гранатового сока вредит зубам. Выпуск, в котором он назвал разрушающий зубы напиток, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли гранатовый сок вредит зубной эмали, предположила, что напиток не обладает таким свойством. Врач не согласился с утверждением женщины. «Гранатовый сок содержит много органических кислот — они эмаль разрушают», — отметил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о гранатовом соке. Доктор заявил, что этот напиток почти не повышает уровень гемоглобина в крови. Как уточнил медик, хотя этот напиток и содержит железо, при его употреблении оно усваивается плохо.

До этого Агапкин назвал россиянам напиток, который укрепляет иммунитет. Врач заявил, что таким действием обладает березовый сок.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      Российский чиновник возмутился просьбе отремонтировать дорогу и попал на видео

      Пленный боец ВСУ пожаловался на отсутствие командиров на передовой

      В Воронежской области перехватили беспилотник

      Врач назвал разрушающий зубы напиток

      Россиян предупредили о всплеске мошенничества перед новогодними праздниками

      Китай впервые за полгода нарастил поставки товаров за рубеж

      ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над русскими

      Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости