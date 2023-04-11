Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке

Доктор Мясников заявил, что гранатовый сок почти не повышает уровень гемоглобина в крови

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о гранатовом соке. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что этот напиток почти не повышает уровень гемоглобина в крови. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Телеведущий спросил у одной из зрительниц в студии, повышает ли гранатовый сок уровень гемоглобина, и получил утвердительный ответ. «Я тоже считал всю жизнь, что да. Мне мама так его давала, говорит: "Гемоглобин повышает"», — сказал после этого доктор.

Однако, как уточнил Мясников, хотя этот напиток и содержит железо, при его употреблении оно усваивается плохо. «По крайней мере, [гранатовый сок] не [делает] хуже», — добавила зрительница.

Ранее доктор Мясников заявил, что мочегонные препараты могут вызвать развитие аритмии. По словам врача, подобные медикаменты вымывают калий, натрий, выводят определенные электролиты и микроэлементы.