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15:35, 14 декабря 2023Забота о себе

Врач перечислил порядок действий при несбиваемой температуре

Инфекционист Капацына: если температура держится пять дней, нужна скорая помощь

Фото: Just Life / Shutterstock / Fotodom

Если повышенная температура держится слишком долго, нужно вызывать скорую помощь, говорит врач-инфекционист Владимир Капацына. Порядок действий при несбиваемой температуре он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Капацыны, при гриппе симптомы развиваются очень стремительно: температура обычно повышается до 39 и больше градусов, появляются сильная слабость, озноб и сухой, надсадный кашель с дискомфортом в верхних отделах грудной клетки.

При появлении этих симптомов заболевшему человеку следует остаться дома и обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. «Если повышение температуры тела продолжается более трех дней, надо повторно вызвать врача. Если повышенная температура остается более пяти дней, надо вызывать скорую помощь и в случае необходимости госпитализироваться в стационар», — сказал Капацына.

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      Александра Лисица
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