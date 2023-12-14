Врач перечислил порядок действий при несбиваемой температуре

Инфекционист Капацына: если температура держится пять дней, нужна скорая помощь

Если повышенная температура держится слишком долго, нужно вызывать скорую помощь, говорит врач-инфекционист Владимир Капацына. Порядок действий при несбиваемой температуре он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Капацыны, при гриппе симптомы развиваются очень стремительно: температура обычно повышается до 39 и больше градусов, появляются сильная слабость, озноб и сухой, надсадный кашель с дискомфортом в верхних отделах грудной клетки.

При появлении этих симптомов заболевшему человеку следует остаться дома и обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. «Если повышение температуры тела продолжается более трех дней, надо повторно вызвать врача. Если повышенная температура остается более пяти дней, надо вызывать скорую помощь и в случае необходимости госпитализироваться в стационар», — сказал Капацына.

Ранее инфекционист, специалист Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, что при выборе сельди важно учитывать количество использованной для ее приготовления соли. Сильносоленую сельдь перед употреблением необходимо вымачивать, так как избыток соли не только сводит к нулю пользу продукта, но и вредит здоровью.