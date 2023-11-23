Россиянам рассказали о вреде популярного продукта

Сельдь содержит массу витаминов и полезных микроэлементов, но в некоторых случаях она может приносить вред, предупредила инфекционист, специалист Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. О том, когда следует отказаться от употребления этого популярного в народе продукта, специалистка рассказала россиянам в комментарии для издания «Доктор Питер».

Селедка, как и нерка, форель и семга, содержит более 20 процентов полезных жиров, рассказала Провоторова. По ее словам, сельдь полезна для сердечно-сосудистой системы и иммунитета (благодаря селену и витамину D). К тому же эта рыба — отличный источник йода, витаминов группы В, Е и фосфора.

Врачи рекомендуют есть жирную рыбу два-три раза в неделю по 120-140 граммов. Это правило распространяется и на селедку, но ее польза зависит от метода приготовления Маргарита Проворотова инфекционист, специалист Роспотребнадзора

Без термообработки сельдь сохраняет больше всего кислоты омега-3, объяснила эксперт. При этом при выборе рыбы важно учитывать количество использованной для ее приготовления соли. Сильно соленую сельдь перед употреблением необходимо вымачивать, так как избыток соли не только сводит к нулю пользу продукта, но и вредит здоровью.

«При термической обработке часть омега-кислот в рыбе может потерять свои свойства. Наиболее жесткий метод — жарка. При этом способе приготовления рыба может терять до 70 процентов полезных кислот. Самые щадящие методы, при которых максимально сохраняется омега-3, — приготовление на пару, запекание и варка», — подытожила Проворотова.

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