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19:18, 14 декабря 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» рассказала о долгах за унаследованную квартиру

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова получила в наследство квартиру с долгами

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что получила в наследство от бабушки квартиру с долгами за коммунальные услуги.

Ефременкова официально стала собственницей жилья родственницы, получив все необходимые документы. По ее словам, с момента ухода ее бабушки из жизни по квартире накопились долги, которые она не могла оплатить самостоятельно, не являясь полноправной владелицей недвижимости.

«Теперь нужно поехать в управляющую компанию, все переоформить на себя, все счета. Чтобы можно было уже самостоятельно все оплачивать», — добавила бывшая участница телестройки.

В июле Ефременкова со слезами на глазах рассказала, что написала заявление о вступлении в наследство. Она призналась, что во время оформления документов не могла поверить в происходящее. По словам звезды, даже спустя полгода ей тяжело смириться с тем, что бабушки больше нет рядом.

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      Александра Качан
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