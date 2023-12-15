Аэропорт Внуково защитят от беспилотников китайской техникой

«Интерфакс»: аэропорт Внуково закупил устройства для борьбы с беспилотниками

Московский аэропорт Внуково закупил устройства для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает «Интерфакс».

Столичную авиагавань защитят от атак беспилотников техникой китайского производства, ее поставит ООО «Инженерно-авиационный сервисный центр». Известно, что сумма закупки составляет 2,4 миллиона юаней (около трех миллионов рублей).

Ранее радиолокационно-оптический комплекс для борьбы с дронами «ЕНОТ-СД» установили в аэропорту Шереметьево. Устройства могут обнаруживать низколетящие цели и противодействовать им, создавая помехи.

Кроме того, в Росавиации заявили, что с 2024 года начнется реализация федерального проекта по развитию инфраструктуры беспилотных систем. В его рамках планируется оснастить средствами защиты от БПЛА 31 авиагавань страны.