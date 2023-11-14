В Шереметьево установили комплекс для защиты от беспилотников

РИА Новости: в Шереметьево установили комплекс для обнаружения БПЛА

В московском аэропорту Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани.

В источнике говорится, что комплекс «ЕНОТ-СД» сможет обнаружить низколетящие цели (в том числе беспилотные суда малого класса), верифицировать их по видеоизображению и противодействовать им, создавая помехи.

Отмечается, что в системе планируют применить программное обеспечение «Лаборатории Касперского» с использованием искусственного интеллекта, не имеющее аналогов.

Ранее в мае неопознанный беспилотник попытался атаковать пассажирский самолет в московском аэропорту Шереметьево. Атаке неизвестного дрона подвергся российский лайнер, летевший из Самары в Москву.

