Аксенов оценил безопасность в Крыму на фоне атак дронов ВСУ

Глава Крыма Аксенов об атаках БПЛА ВСУ: стопроцентной гарантии безопасности нет

Стопроцентной гарантии безопасности не может дать ни одна из существующих систем защиты. Так глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Коммерсанту» оценил безопасность на полуострове на фоне атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

В то же время, несмотря на то что стопроцентной защиты от дронов ВСУ нет, Аксенов отметил, что полуостров живет обычной жизнью.

«Каждый, кто приезжает в Крым, видит, что люди живут своей обычной жизнью, работают, учатся, отдыхают (...) В целом безопасность удается обеспечивать на должном уровне. Наши Вооруженные силы, все силовые структуры принимают для этого необходимые меры», — заявил он.

5 декабря Минобороны России сообщило о пресечении атаки нескольких десятков БПЛА ВСУ над акваторией Азовского моря и в Крыму. Всего было уничтожено 22 украинских БПЛА и еще 13 перехвачено.