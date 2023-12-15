Россиян предупредили об опасности некоторых банковских вкладов

Финансист Бадалов: банковские вклады с инвестпродуктами могут быть невыгодными

Банковские вклады, включающие в себя инвестпродукты, могут оказаться совсем не выгодными с точки зрения дохода. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал финансист Лазарь Бадалов.

Эксперт предупредил, что в банках продвигают подобные двойные продукты, обещая вкладчикам ставку выше рыночной. Однако клиента не всегда предупреждают о том, что никаких гарантий инвестдохода нет. Инвестиционная часть не застрахована в системе страхования вкладов.

«Чтобы не допускать этого, Центробанк обязал разъяснять клиентам все эти подробности. Банки и другие организации обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом», — подчеркнул финансист.

По его словам, на сегодняшний день приобрести вклад такого вида по неведению стало сложнее, но исключать все риски нельзя.