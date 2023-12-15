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01:04, 15 декабря 2023Ценности

Белла Торн снялась с голой грудью для рекламы собственного бренда

Фото: @bellathorne / @thornedynasty

Американская актриса и певица Белла Торн снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда украшений Thorne Dynasty. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя девушка поделилась серией фото и видео, на которых она позирует в шелковой юбке, прикрыв рукой голую грудь. При этом бывшая звезда Disney дополнила свой образ многочисленными каффами на ушах (ювелирное изделие, для которого не требуется прокол на теле — прим. «Ленты.ру») и тонкими золотыми цепями, оформленными жемчугом. Вдобавок визажисты решили сделать в макияже акцент на губы с помощью красной помады. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в объемную прическу.

Поклонники восхитились данной съемкой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Слишком горячая», «Идеальная и красивая», «Удивительная красота», «Красивые украшения и ты», «Какое совершенство», — высказывались они.

В октябре Белла Торн также снялась в откровенном наряде в честь дня рождения. Так, знаменитость предстала на размещенных кадрах в полупрозрачном вязаном наряде сиреневого оттенка, который состоял из облегающей юбки длины макси и кроп-топа.

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      Мария Винар
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