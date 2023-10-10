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11:43, 10 октября 2023Ценности

Белла Торн снялась в откровенном наряде в честь дня рождения

Кадр: видео @bellathorne

Американская актриса и певица Белла Торн снялась в откровенном наряде в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бывшая звезда Disney предстала на размещенных кадрах в полупрозрачном вязаном наряде сиреневого оттенка, который состоял из облегающей юбки длины макси и кроп-топа. При этом последний обнажал нижнюю часть бюста знаменитости, не прикрытую бикини.

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Кроме того, Торн дополнила образ массивными солнцезащитными очками, серьгами-подвесками и многочисленными кольцами и нарастила длинные красные ногти. В подписи она указала, что отметила 26-летие на берегу океана в окружении друзей. «Чувствую себя очень счастливой», — заключила автор поста.

В августе британская певица и актриса Рита Ора пришла на день рождения мужа — новозеландского актера и режиссера Тайки Вайтити в откровенном наряде. 32-летняя исполнительница посетила вечеринку на Ибице в честь 48-летия своего супруга, выбрав для выхода в свет прозрачное серое платье длины миди без рукавов и с глубоким разрезом, обнажавшим бедро. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

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    Карина Черных
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