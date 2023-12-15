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03:46, 15 декабря 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили бронегруппу ВСУ на купянском направлении

Артиллеристы ВС России уничтожили бронегруппу ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, расчеты самоходных гаубиц «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли движение бронегруппы ВСУ — танка и двух боевых машин пехоты (БМП). Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ», — подчеркнули бойцы Вооруженных сил (ВС) России.

Накануне, 14 декабря, артиллеристы уничтожили технику ВСУ на купянском направлении. Разведчики и кадры объективного контроля, полученные с дронов в режиме реального времени, позволили убедиться в ликвидации целей.

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      Марина Совина
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