Артиллеристы ВС России уничтожили бронегруппу ВСУ на купянском направлении

Российские военные уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, расчеты самоходных гаубиц «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли движение бронегруппы ВСУ — танка и двух боевых машин пехоты (БМП). Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ», — подчеркнули бойцы Вооруженных сил (ВС) России.

Накануне, 14 декабря, артиллеристы уничтожили технику ВСУ на купянском направлении. Разведчики и кадры объективного контроля, полученные с дронов в режиме реального времени, позволили убедиться в ликвидации целей.