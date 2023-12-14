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04:40, 14 декабря 2023Россия

Российские войска уничтожили технику ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ: артиллеристы уничтожили технику ВСУ на купянском направлении

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министерство обороны России сообщило, что расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста-С» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» были уничтожены бронетехника и живая сила Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разведчики и кадры объективного контроля, полученные с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. «Ведем огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также выполняем задачи по уничтожению противника с высокоточным боеприпасом», — сообщил командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным «Кузбас».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ активизировались на донецком направлении, невзирая на погодные условия. По его словам, украинские формирования продолжают наращивать силы и средства и увеличивают количество контратак в районе Артемовска.

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      Марина Совина
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