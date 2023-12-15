Быков отреагировал на решение издательства снять с продажи его книги
Российский писатель Дмитрий Быков (внесен в реестр иноагентов) отреагировал на решение издательства АСТ приостановить продажу его книг. Его слова приводит РБК в Telegram-канале.
По словам автора, издательство его не оповестило о своем решении. При этом он выразил ему благодарность за то, что оно продолжало издавать его в течение двух лет после отъезда. «Обычно — по крайней мере в СССР — эмигрантов переставали печатать сразу. Ничего нового не происходит, ничего другого быть не могло, я никогда не жил на книжные гонорары, зарабатывая журналистикой и педагогикой», — заявил он, отметив, что те, кто хотят его читать — будут продолжать это делать.
Писател подчеркнул, что «запретить книгу невозможно».
Ранее стало известно, что издательство АСТ решило приостановить продажу книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. По словам главы издательства Павла Гришкова, причиной являются публичные заявления писателей, вызвавшие широкий общественный резонанс.