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11:56, 15 декабря 2023Культура

Крупное издательство снимет книги Акунина и Быкова с продажи

Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина и Быкова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Издательство АСТ решило приостановить продажу книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщается на официальном сайте АСТ.

По словам главы издательства Павла Гришкова, причиной являются публичные заявления писателей, вызвавшие широкий общественный резонанс. Он отметил, что их высказывания требуют правовой оценки.

Глава издательства уточнил, что отгрузки книг не возобновятся до прояснения ситуации.

Ранее в разговоре с российскими пранкерами Быков заявил, что не имеет претензий к Украине из-за атак беспилотников на Россию. Позже и Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил об отсутствии претензий из-за украинских атак на Крым.

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      Анастасия Алимпиева
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