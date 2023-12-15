Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:47, 15 декабря 2023Ценности

Бывший муж дочери экс-депутата Госдумы предупредил Круза о ее любви к роскоши

Бывший муж Хайровой Цветков предупредил Тома Круза о ее любви к роскошным вещам
Эльсина Хайрова

Эльсина Хайрова. Фото: David M. Benett / Getty Images

Бывший муж Эльсины Хайровой, которую заподозрили в романе с голливудским актером Томом Крузом, предупредил последнего о ее любви к роскоши. На эту тему алмазный магнат Дмитрий Цветков высказался в интервью Daily Mail.

Российский олигарх рассказал журналистам, что дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова, с которой он состоял в браке 11 лет, регулярно тратила его деньги на одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов. По его словам, за время отношений он потратил 10 миллионов фунтов стерлингов на вещи, а также два миллиона фунтов стерлингов на сумки для бывшей жены.

Материалы по теме:
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022

«Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, возлюбленный Эльсины должен знать, что ей нравятся прекрасные вещи и у нее дорогой и роскошный вкус. Тому следует держать глаза и кошелек широко открытыми», — заявил Цветков в разговоре с редакторами и добавил, что не обсуждал с Хайровой ее предполагаемый роман с телезвездой.

Новости о возможных романтических отношениях Круза и Хайровой появились в СМИ 13 декабря. Тогда пару заметили на вечеринке в Лондоне. По словам инсайдеров, после окончания мероприятия пара покинула место проведения вместе.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

      В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

      В Германии заявили о провале поездки Зеленского в Вашингтон

      Лавров рассказал о проблемах Запада в поиске денег для Киева

      Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей и попала на видео

      Россиянин угрожал бывшей жене и попал в колонию на семь лет

      В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров России и Украины

      Качающийся на качелях в сугробе российский детсадовец попал на видео

      Лавров призвал Запад осознать тупиковость развязанного им конфликта на Украине

      Бывший муж дочери экс-депутата Госдумы предупредил Круза о ее любви к роскоши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости