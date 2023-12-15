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13:19, 15 декабря 2023Среда обитания

Британский король запретил подданным жить с кошками

Британский король ввел запрет на кошек для арендаторов своих домов

Фото: Unsplash

Король Великобритании Карл III запрещает подданным жить с кошками. Ограничения действуют на недвижимость, которую монарх сдает в аренду, пишет издание New York Post.

Речь идет о домах на территории Сандрингемского дворца. Снять жилье можно минимум на год, а кандидаты проходят тщательную проверку. Политика, запрещающая размещение с питомцами, однако, не распространяется на собак: каждый такой случай разбирается индивидуально, говорится на сайте усадьбы.

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Проживание с кошками могли запретить из-за опасений, что те будут охотиться на придворных птиц. Guardian уточняет, что особую угрозу кошки представляют для птенцов фазанов, которых разводят в Сандрингеме для охоты. По другой версии, это обычай, действовавший во времена правления Елизаветы II. Известная своей преданностью к собакам породы корги, королева, по слухам, страдала от аллергии на кошек.

В августе британцам предложили дешево пожить в особняках принца Уильяма. Цены на аренду элитных особняков монаршей особы снизились на фоне кризиса. Во владения Уильяма входят исторические поместья и загородные коттеджи в графстве Корнуолл.

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      Виктория Клабукова
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