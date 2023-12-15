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06:15, 15 декабря 2023Бывший СССР

Российские разведчики уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении бронеавтомобиля с командирами ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министерство обороны сообщило, что российские разведчики группировки войск «Запад» уничтожили на купянском направлении бронеавтомобиль с командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Расчет 120-миллиметрового миномета "Сани" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сначала разведчики получили данные о прибытии вражеского командного состава на передовую и смогли зафиксировать их передвижение с помощью разведывательных беспилотников, после чего уничтожили бронемобиль с находящимися внутри офицерами ВСУ с помощью миномета.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными блиндажа ВСУ с помощью FPV-дронов.

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      Марина Совина
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