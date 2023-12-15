Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:26, 15 декабря 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ с помощью дронов

Минобороны России сообщило об уничтожении блиндажа ВСУ с помощью FPV-дронов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов, передает ТАСС.

«На купянском направлении разведка группировки войск "Запад" получила данные о наращивании сил противника. Расчеты разведывательных и ударных беспилотников работают в паре», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что с помощью нанесенного из тылового района удара был уничтожен блиндаж украинских военных.

В министерстве добавили, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), оборудованы мощной камерой, а также тепловизором.

Ранее стало известно, что расчеты самоходных гаубиц «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли движение бронегруппы ВСУ — танка и двух боевых машин пехоты (БМП).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

      Ранний прием пищи снизил риск болезней сердца и инсультов

      Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ с помощью дронов

      Сексолог объяснила повышение интереса к сексу во время каникул

      Работавший на канале Соловьева блогер оценил возможность уехать из России

      Названа главная особенность РСЗО «Торнадо-Г» на поле боя

      Американский инвестор раскритиковал новые санкции США против России

      Мать Маска обвинила Байдена в попытках помешать Илону

      Аршавин похвастался своим талантом

      ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости