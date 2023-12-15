Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ с помощью дронов

Минобороны России сообщило об уничтожении блиндажа ВСУ с помощью FPV-дронов

Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов, передает ТАСС.

«На купянском направлении разведка группировки войск "Запад" получила данные о наращивании сил противника. Расчеты разведывательных и ударных беспилотников работают в паре», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что с помощью нанесенного из тылового района удара был уничтожен блиндаж украинских военных.

В министерстве добавили, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), оборудованы мощной камерой, а также тепловизором.

Ранее стало известно, что расчеты самоходных гаубиц «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли движение бронегруппы ВСУ — танка и двух боевых машин пехоты (БМП).